AFAD, beş ili kar yağışı nedeniyle turuncu kodla uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kar yağışı nedeniyle beş il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayınladı.

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AFAD açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınan son bilgiler ve değerlendirmelere göre şu illeri turuncu kodlu uyardı:

Düzce

Zonguldak

Bartın

Kastamonu

Sinop

Açıklama şöyle:

“Bugün Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop’la Samsun’da yerel kuvvetli kar sağanakları görüleceği, kar yağışlarının yarın etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor.

Samsun’da cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde pazar öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.”

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü olan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.