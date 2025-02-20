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Yaramazlara biraz batar!

35 ilde okullar tatil

Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil.

Fotoğraf: AA

Valilik ve kaymakamlıkların açıklamasına göre Trabzon, Kocaeli ve Sakarya’da 20-21 Şubat’ta iki günlük tatil ilan edildi.


20 Şubat’ta eğitime ara verilen il ve ilçelerse şöyle:

  • İstanbul
  • Bilecik: Bozüyük ve Pazaryeri
  • Rize
  • Bayburt
  • Giresun
  • Hakkari
  • Gümüşhane
  • Malatya: Battalgazi, Doğanşehir, Pütürge ve Yeşilyurt
  • Muş
  • Ardahan
  • Sivas
  • Konya: Doğanhisar ve Hüyük
  • Kars
  • Bitlis
  • Eskişehir: Mihalçık
  • Erzincan
  • Erzurum: Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Karayazı, Narman, Palandöken, İspir, Tekman, Tortum, Yakutiye
  • Elazığ
  • Bingöl: Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu
  • Ağrı
  • Tokat: Reşadiye
  • Çorum: Mecitözü
  • Çanakkale: Çan, Yenice ve Biga
  • Artvin
  • Kırklareli: Vize ve Demirköy
  • Van: Bahçesaray
  • Yozgat: İl merkezi
  • Kastamonu: Bozkurt, Doğanyurt ve Çatalzeytin
  • Ordu
  • Samsun: 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Bafra, Canik ve Ladik
  • Sinop: İl merkezi, Ayancık, Erfelek, Gerze, ve Türkeli
  • Siirt: Baykan, Pervari ve Şirvan

Bu il ve ilçelerde kamuda görevli hamile ve engelli personel de bir gün izinli sayılacak.

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