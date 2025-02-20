Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil.

Fotoğraf: AA

Valilik ve kaymakamlıkların açıklamasına göre Trabzon, Kocaeli ve Sakarya’da 20-21 Şubat’ta iki günlük tatil ilan edildi.

20 Şubat’ta eğitime ara verilen il ve ilçelerse şöyle:

İstanbul

Bilecik: Bozüyük ve Pazaryeri

Rize

Bayburt

Giresun

Hakkari

Gümüşhane

Malatya: Battalgazi, Doğanşehir, Pütürge ve Yeşilyurt

Muş

Ardahan

Sivas

Konya: Doğanhisar ve Hüyük

Kars

Bitlis

Eskişehir: Mihalçık

Erzincan

Erzurum: Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Karayazı, Narman, Palandöken, İspir, Tekman, Tortum, Yakutiye

Elazığ

Bingöl: Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu

Ağrı

Tokat: Reşadiye

Çorum: Mecitözü

Çanakkale: Çan, Yenice ve Biga

Artvin

Kırklareli: Vize ve Demirköy

Van: Bahçesaray

Yozgat: İl merkezi

Kastamonu: Bozkurt, Doğanyurt ve Çatalzeytin

Ordu

Samsun: 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Bafra, Canik ve Ladik

Sinop: İl merkezi, Ayancık, Erfelek, Gerze, ve Türkeli

Siirt: Baykan, Pervari ve Şirvan

Bu il ve ilçelerde kamuda görevli hamile ve engelli personel de bir gün izinli sayılacak.