Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil.
Valilik ve kaymakamlıkların açıklamasına göre Trabzon, Kocaeli ve Sakarya’da 20-21 Şubat’ta iki günlük tatil ilan edildi.
20 Şubat’ta eğitime ara verilen il ve ilçelerse şöyle:
- İstanbul
- Bilecik: Bozüyük ve Pazaryeri
- Rize
- Bayburt
- Giresun
- Hakkari
- Gümüşhane
- Malatya: Battalgazi, Doğanşehir, Pütürge ve Yeşilyurt
- Muş
- Ardahan
- Sivas
- Konya: Doğanhisar ve Hüyük
- Kars
- Bitlis
- Eskişehir: Mihalçık
- Erzincan
- Erzurum: Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Karayazı, Narman, Palandöken, İspir, Tekman, Tortum, Yakutiye
- Elazığ
- Bingöl: Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu
- Ağrı
- Tokat: Reşadiye
- Çorum: Mecitözü
- Çanakkale: Çan, Yenice ve Biga
- Artvin
- Kırklareli: Vize ve Demirköy
- Van: Bahçesaray
- Yozgat: İl merkezi
- Kastamonu: Bozkurt, Doğanyurt ve Çatalzeytin
- Ordu
- Samsun: 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Bafra, Canik ve Ladik
- Sinop: İl merkezi, Ayancık, Erfelek, Gerze, ve Türkeli
- Siirt: Baykan, Pervari ve Şirvan
Bu il ve ilçelerde kamuda görevli hamile ve engelli personel de bir gün izinli sayılacak.