Adreste nüfus hizmetine 35 bin kişi başvurdu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adreste nüfus hizmeti projesine 2017’den bugüne kadar 35 bin başvuru yapıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından, ‘Siz bize gelemezseniz biz size geliriz’ sloganıyla başlatılan projeye dair videolu paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda görüşlerine yer verilen İçişleri Uzmanı Ezgi Arslan, sosyal devlet anlayışıyla hayata geçirilen projenin, genel müdürlük olarak en çok değer verdikleri hizmetlerden biri olduğunu belirtti.
Arslan, projeyle sağlık problemi, engellilik durumu, yaşlılık ve diğer mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gelemeyeceğini bildirenlerin başvurularını bulundukları adreste aldıklarını söyledi.