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Yaramazlara biraz batar!

Adana’da silahlı saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan üç kişi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Camili Mahallesi’nde Hacı Acar (36) ve kardeşi Kemal Acar (25), arkadaşları Cumali Can Ördek (32) ile evlerinin bahçesinde bulundukları sırada, yanlarına komşuları M.E.Ç. (46) ve oğlu A.Ç. (20) geldi.


Taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada, tabancayla ateş açılması üzerine Acar kardeşler ve Ördek yaralandı.

Baba oğul ise olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan üç yaralı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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