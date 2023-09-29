Adana’da Seyhan ve Çukurova belediyelerine operasyon: 58 gözaltı

Adana’da Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Polis, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde ‘imar yolsuzluğu’ yapıldığı ve ‘rüşvet alındığı’ ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler her iki belediyeye ve 61 şüphelinin evine sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. 58 kişi gözaltına alındı.
Ekipler belediye binalarında arama yaptı, çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Her iki belediyenin başkanı da CHP’li.
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