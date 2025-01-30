Adana'da iki buçuk aylık bebeğe kayyım atandı

Adana’da ailesinin topu kanı aldırmadığı iki buçuk aylık bebeğe kayyım atandı. Çocuğuna kayyım atanan baba “Benim evladım belediye mi ki kayyım atandı” dedi.

Fotoğraf (Temsili): Wikipedia

40 yaşındaki Murat ve 35 yaşındaki Seda Çakmak çiftinin iki buçuk ay önce özel bir hastanede M.T, adını verdikleri bir çocukları oldu.

Aile, çocuklarından topuk kanı alınmasına ve aşı yapılmasına izin vermedi.

İHA’nın aktardığına göre çocuğun doğduğu özel hastane durumu ailenin ikamet ettiği sağlık ocağına bildirdi. Sağlık Bakanlığı’nın şikayeti üzerine Adana 6’ncı Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada iki buçuk aylık M.T’ye kayyım atanmasına karar verildi.

Aile mahkeme sürecinde Murat Çakmak’ın kardeşi F.Ç’yi vasi olarak mahkemeye bildirdi.

Bebeğin babası Çakmak olay hakkında şunları dedi:

“Benim bir evladım daha var. Dört sene önce o dünyaya geldiğinde de topuk kanı aldırmadım ama hiçbir sorun yaşamadım. Ben araştırdım ve topuk kanının alınmasının hiçbir mantığını bulamadım. Kars’ta da böyle bir durum bir ailenin başına gelmişti ve Türk Tabipler Birliği ortalığı karıştırmıştı. Mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar ve bizim gibi aileleri mağdur ediyorlar. Türk Tabipler Birliği kapatılsın.

Topuktan kan alınması için topuğu deldiğiniz zaman enfeksiyon kapabilir ve bizler bundan endişe duyuyoruz. Aynı testleri tükürük ve idrar ile yapabilirler, öyle yapsınlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Türk Tabipler Birliği bir anlaşma halinde gibi insanlara saldırmaya başlamışlar. Ben topuk kanı aldırmadım diye bana terörist muamelesi yapıyorlar.”

Baba kayyım kararınaysa şu sözlerle tepki gösterdi:

“Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor. Biz belediyelere kayyum atanır diye biliyoruz. Benim baktığım, hastaneye götürdüğüm, ilgilendiğim evladımın hakkını mahkemede amcası savunacak. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Ben tıbba asla karşı bir insan değilim. Benim dört yaşındaki kızım doktor olmak istiyor ve ben onu destekliyorum.”