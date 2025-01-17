Adana ve Mersin'de eşiyle dört akrabasını öldüren polis tutuklandı

Adana ve Mersin’de eşiyle kayınvalidesi, kayınbabası, kayınbiraderi ve halasını öldüren polis memuru tutuklandı.

Zanlının Adana’nın Çukurova ilçesinde öldürdüğü kayınbiraderi İsmail Tehçi’nin cesedi Pirili Mahallesi kırsalında bulunmuştu. Fotoğraf: AA

Mersin’de 15 Ocak’ta Mehmet Tehçi, eşi Ferdane Tehçi’yi evlerinde boğarak, aynı gün geldiği Adana’da da kayınbiraderi Fatih İsmail, kayınbabası Yusuf, kaynanası Hüsne ve halası Semiha Tehçi’yi bıçak ve tabancayla öldürmüştü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Eşiyle amca çocukları oldukları bildirilen zanlı Mehmet Tehçi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis memuru Tehçi’nin geçen yıl 15 yaşındaki oğlu Ökkeş Berk’in intiharı nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi’nin iki katlı müstakil evinin kapısını çalmış. Randevuya rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol eden ekipler çevrede kan izleri görmüştü.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, eşi Hüsne Tehçi ve kız kardeşi Semiha Tehçi’nin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, cinayet zanlısının Yusuf ve Hüsne Tehçi’nin damadı Mehmet Tehçi olduğunu tespit etti.

Zanlının sabah saatlerinde önce Mersin’in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi’nde eşi Ferdane Tehçi’yi öldürdüğü, ardından geldiği Adana’nın Çukurova ilçesinde kayınbiraderi İsmail Tehçi’yi de öldürdüğü belirlendi.

Kaçan polis memuru, Ceyhan ilçesinde yakalanmıştı.