Adana'da üç kişinin cinayeti: Eşini ve kayınbiraderini de öldüren polis yakalandı

Mersin ve Adana’da eşini, kayınvalidesini, kayınbabasını, kayınbiraderini ve eşinin halasını öldüren polis memuru Mehmet Tehçi yakalandı.

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Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi’nin iki katlı müstakil evinin kapısını çalmış. Randevuya rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol eden ekipler çevrede kan izleri görmüştü.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, eşi Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi’nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.

Eşi ve kayınbiraderini de öldüren zanlı yakalandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, cinayet zanlısının Yusuf ve Hüsne Tehçi’nin damadı Mehmet Tehçi’nin (43) olduğunu tespit etti.

Zanlının sabah saatlerinde önce Mersin’in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi’nde eşi Ferdane Tehçi’yi (37) öldürüp Adana’ya geldiğini ardından da Çukurova ilçesinde kayınbiraderi İsmail Tehçi’yi öldürdüğünü belirledi.

DHA’nın haberine göre daha sonra Yüreğir ilçesinde kayınvalidesi, kayınbabası ve eşinin halasını öldürdürüp kaçan polis memuru, Ceyhan ilçesinde yakalandı.