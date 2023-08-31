Adana Demirspor penaltılarda elendi

Konferans Ligi play-off turu rövanşında Genk’i ağırlayan Adana Demirspor, penaltılarda tura veda etti
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Adana Demirspor, Genk’i konuk etti. Deplasmandaki 2-1’lik yenilginin rövanşında Adana Demirspor maça hızlı başladı.
45+9’da Adana Demirspor Cherif Ndiaye’nin penaltı golüyle öne geçti.
Normal süresi 1-0 tamamlanan maç, toplamda 2-2 eşitlik olduğu için uzatmalara gitti.
Uzatmalarda da sonuç değişmeyince maç penaltılara kaldı.
Penaltı atışları sonucu gruplara kalan taraf Genk oldu.