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Yaramazlara biraz batar!

Adana Demirspor penaltılarda elendi

Konferans Ligi play-off turu rövanşında Genk’i ağırlayan Adana Demirspor, penaltılarda tura veda etti

Fotoğraf: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Adana Demirspor, Genk’i konuk etti. Deplasmandaki 2-1’lik yenilginin rövanşında Adana Demirspor maça hızlı başladı.


45+9’da Adana Demirspor Cherif Ndiaye’nin penaltı golüyle öne geçti. 

Normal süresi 1-0 tamamlanan maç, toplamda 2-2 eşitlik olduğu için uzatmalara gitti. 

Uzatmalarda da sonuç değişmeyince maç penaltılara kaldı. 

Penaltı atışları sonucu gruplara kalan taraf Genk oldu.  

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