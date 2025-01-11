Adalet Bakanı Tunç’tan, Mithat Can Yalman açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, baskıya maruz kaldığını belirttikten sonra hayatına son veren savcı adayı Mithat Can Yalman’ın ölümüyle ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını söyledi.
Yalman olaydan saatler önce sosyal medyadan mobbing ve tehditlerine uğradığını, şikayetlerininse işleme alınmadığı yazmıştı.
Tunç X hesabından olayla ilgili şunu paylaştı:
“Adana Adliyesinde staj yapan savcı adayımız Mithat Can Yalman’ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Savcı adayımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaşanan acı olayın hemen ardından adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir.”