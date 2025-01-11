Mobbinge uğradığını yazan savcı adayı ölü bulundu

Adana’da mobbinge uğradığını, şikayetlerininse işlem alınmadığını yazan savcı adayı otel odasında ölü bulundu.

Fotoğraf: @mithatcanyalman / X

Adana Adliyesi’nde savcı adayı olarak görev yapan ve kentteki bir otelde konaklayan Mithat Can Yalman’dan uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine otele giden polis ve sağlık ekipleri Yalman’ın otel odasında hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalman olaydan saatler önce sosyal medyadan mobbing ve tehditlerine uğradığını, şikayetlerininse işleme alınmadığı yazmış.

Adana başsavcılığı Yalman’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

AKP’li Birinci: Takipçisi olacağım

Eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, X‘ten Yalman’ın kendisine daha önce attığı mesajın ekran görüntüsü paylaştı ve şöyle yazdı:

“Savcı kardeşimizin intiharı beni çok müteessir etti. Bizimle temasa geçmişti, bir mobbingten şikayetçi idi. Ah be kardeşim… Ölüm çare miydi!? Müteveffaya Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Buna intihara neyin sebebiyet verdiği hususunun takipçisi olacağım.”