Adalet bakanı: Kaşıkçı davasının devri yasaya uygun

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan’a devrinin yasalara uygun olduğunu söyledi.

Kaşıkçı

Washington Post gazetesi yazarı gazetecinin 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davan Suudi Arabistan’a devredilmişti.

Suudi Arabistan’ın davanın üstünü kapatmak isteyeceği eleştirisi yapılırken, Kaşıkçı’nın nişanlısı devrin hukuka aykırı oluğunu belirterek iptal istemiyle dava açmıştı.

A Haber’e konuşan Bozdağ siyasi nitelikli eleştiri yerine hukuka bakılması gerektiğini, Kaşıkçı cinayetinin tasvip edilecek bir şey olmadığını ve bu konuda en etkin, kararlı ve onurlu davranışı koyan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Bozdağ şöyle devam etti: “2018’den bu yana geçen süre içerisinde yargılamada bir milim ilerleme sağlanamadı. Çünkü 26 sanık var, bu sanıkların yargılanabilmesi için Türk mahkemesinin huzuruna getirilmesi lazım ve bunlar Suudi Arabistan vatandaşı oldukları için bugüne kadar mahkeme huzurunda hazır bulundurulamadılar.”

‘Nasıl ‘Hayır’ diyeyim’

Adalet bakanı, bugüne kadar adli yardım taleplerine cevap verilmediğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Davanın durdurulması ve yargılamanın Suudi Arabistan’a nakledilmesi tamamen yasaya uygundur. 6706 sayılı yasanın 24’üncü maddesine göre 1 yıldan daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturma sırasında eğer şüpheli veya sanığın yabancı devletin vatandaşı olması nedeniyle mahkeme huzurunda bulundurulamıyorsa ya da adli yardım yoluyla savunması alınamıyorsa soruşturmanın veya kovuşturmanın nakline karar verilebilir. Bu kanun burada böyle dururken ve bu kadar açık yazarken, Adalet Bakanı nasıl ‘Hayır’ diyebilir buna?”

Bozdağ, Suudi Arabistan’ın alacağı karara göre Türkiye’deki davanın seyrinin belirleneceğini belirterek “Burada Türkiye’nin yargı yetkisini devretmesi diye bir şey söz konusu değildir” dedi.