Adalar göndermeli pirinç gevreğine Japon bayrağı, Korelileri kızdırdı

Japonya’da bir restoranın, Güney Kore’ye bağlı Takemişa Adaları’na gönderme yapılan yemeğindeki pirinç gevreğinden adacıklara Japon bayrağı dikmesi krize neden oldu.

Fotoğraf: Okinoshima-Town

Japonya’nın tartışmalı bölgeye yakın konumda bulunan Okinoşima Adası’ndaki restoran, körili deniz mahsüllerini içeren yemeğe Tokyo’nun kendilerine ait olduğunu savunduğu, Japon Denizi’ndeki ‘adaları temsil eden iki gevrek’ koydu, birinin üzerine de Japon bayrağı dikti. İnternette yemekle ilgili yayınlanan haberde yemeğin körili sosu, ‘köri denizi’ olarak nitelendirildi. Yemek, iki ülke arasındaki ada tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Hem Güney hem de Kuzey Kore’nin medyası duruma tepki gösterdi. Korelilerin ‘Dokdo’ dediği adaların Japonya’nınmış gibi gösterilmesi Güney Kore basınında geniş yer buldu. Dong-A-Ilbo gazetesine konuşan bir profesör, Japonya’nın, adalarda hak iddia ettiğine gönderme yapmak, bunu anımsatmak adına ucuz bir oyuna başvurduğunu söyledi.

Kuzey Kore’nin devlet kontrolündeki Uriminzokkiri adlı internet sitesi ise yemeğin Japonya’nın adaları ele geçirme çabalarına ve hayaline ihanet ettiğini yazdı.

Liancourt Kayalıkları olarak da bilinen adalar geçmişte Japonya ve Güney Kore arasında birçok kez krize neden olmuştu.

Yemek, ada krizine ilk defa karışmıyor! 2017 yılında, eski ABD başkanı Donald Trump’ın Güney Kore’yi ziyareti sırasındaki bir yemekte ‘Dokdo açıklarında yakalanan karides’in menüde yer alması Japonya’nın tepkisini çekmişti.