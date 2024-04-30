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Yaramazlara biraz batar!

Acun Ilıcalı Slovenya’da futbol kulübü satın alacak

İşadamı Acun Ilıcalı, Slovenya’nın köklü ekiplerinden Maribor’u satın alıyor. Ilıcalı İngiltere Championship takımlarından Hull City’nin de sahibi.

Avrupa’da yayın yapan Sportklub‘a konuşan Ilıcalı, Hull City‘ye benzer bir başarı öyküsü yazabilecek ekip aradıklarını ve uzun bir arayıştan sonra Slovenya’yı seçtiklerini söyledi.


Ilıcalı şöyle devam etti:

*Slovenya’daki hangi kulübün bize en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bunun Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor’daydım, şehri, stadı ve kulübü yöneten insanları gerçekten çok sevdim.

*Diğer kulüplere de saygı duyuyorum, Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa’da da büyük bir isim ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar verilmesi gerekiyor. Takım ve ben, bu projenin harika taraftarlarla, harika insanlarla ve harika bir şehirle doğru proje olduğu konusunda kararlıyız.

*Hull City’yi devraldığımda ilk hedefim Zajc’tı ama ne yazık ki o Fenerbahçe’de kalmaya karar verdi. Biraz da şanslıyım çünkü ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Projemizi Slovenya’da, Sloven oyuncularla gerçekleştirme adımına taşıdığımızda belki Maribor’a gelmek isteyebilir. Hull’da da onunla her zaman ilgileniyoruz.

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