Acun Ilıcalı, Hull City taraftarlarını Türkiye’de bedava tatile gönderdi

İngiltere’de ikinci lig Championship’te mücadele eden Hull City takımının sahibi Acun Ilıcalı, taraftarları bedavaya Türkiye’de tatile gönderdi.

Fotoğraf: BBC Türkçe

BBC Türkçe’nin haberine göre Ilıcalı, 320 taraftarı Türkiye’de tatile gönderdi. Taraftarlar, beş yıldızlı bir otelde bir hafta geçirecek.

Tatile gönderilecek taraftarlar, binlerce kombine bilet sahibi arasından yapılan çekilişle belirlendi.

Taraftarlar, Hull City’nin renklerine boyanmış iki özel uçakla yola çıktı. Uçakta hazırlık kampına katılmak üzere Türkiye’ye giden bazı Hull City oyuncuları da vardı.

Acun Ilıcalı ocakta Hull City’yi satın almıştı. Ilıcalı kulübün yeniden Premier Lig’e çıkmasını istediğini söylemişti ama kulüp şu an 24 takımlı Championship’te 20’nci sırada yer alıyor.