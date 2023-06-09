Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın aldı

Medya patronu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin ardından İrlanda Premier Ligi ekiplerinden Shelbourne FC’yi de satın aldığını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Shelbourne FC’nin çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu:

“Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz.”