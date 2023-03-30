Abdurrahman Yıldırım: Seçimler Türkiye ekonomisi için iyi bir fırsat sunuyor

Öncelikle Merkez Bankası başkanları ve enflasyonla mücadelede araç kullanma bağımsızlığının tekrar teslim edilmesi gerekiyor. İşin püf noktası burası. Yoksa program inandırıcı bulunmaz ve yabancı yatırımcılar gibi, iç piyasaların ve ekonomik aktörlerin ikna edilmesi mümkün olmaz. Yabancılar oyuna katılmazsa dış kaynak bulmak zorlaşabilir.

Özetle seçimler Türkiye ekonomisi için iyi bir fırsat sunuyor. Hem büyük bir belirsizliği bitirmek ve geride bırakmak için hem de ekonomide yeniden başlamak için. Türkiye’ye ekonomide tıkanıklığı aşma, makro dengeleri sağlama, yapısal reformları yapma, kısaca yeni bir hikaye yazma ve sayfa açmada seçim bir dönem noktası olabilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı