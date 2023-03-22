Abdurrahman Yıldırım: Dünyanın ekonomik gündemi  banka batışlarını önlemek

Banka batışları ile gündeme gelen finansal istikrar riski, fiyat istikrarının önüne geçti. İki haftaya yaklaşan bir zaman diliminde dünyanın ekonomik gündemi enflasyonla mücadeleden banka batışlarını önlemeye kaydı.

Sırada kim var şüphesi yatırımcılarda ve finansal piyasalarda derin bir korkuya ve güven kaybına yol açıyor. Orta ve küçük ölçekli bankalardan mevduatlar çekiliyor, büyük bankalara yatırılıyor.

Banka krizini başlatan faktörün kısa bir sürede çok hazlı faiz artışlarının tahvil portföylerine verdiği zarardan kaynaklandığını biliyoruz.

Bu çerçevede merkez bankaları tarafından faiz artışlarının devam ettirilmesi tahvil portföyü zararlarını daha büyütecek.

En çok tahvil portföyü taşıyan kesim de bankacılık sektörü. Dolayısıyla her faiz artışı bankalar üzerine yeni yük bindiriyor. Geçen hafta ECB’nin faiz artışına gitmesi Euro bölgesi bankalarının yükünü biraz daha artırdı.

Bu hafta ise sıra Fed’e geldi.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı