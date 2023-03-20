Abdurrahman Yıldırım: Banka krizi lig atladı

Banka kurtarma operasyonu ve günlük dolar takası imkanı ile haftaya başlamak şüphesiz iyi. Geçen haftaya da daha düşük profille başlayan banka krizine karşı alınan bir önlemle başlamıştık, fakat yetmedi.

Yetmeyen tek önlemin yerine bu haftaya çifte önlemle başlıyoruz, buna paralel piyasaların sakinleşmesi beklenir.

Fakat banka krizinin orta ölçekli bankalardan büyük ölçeklilere doğru lig atladığı dikkatten kaçmamalı. Sorun ne kadar büyükse önlem de aynı şekilde büyük olmalı.

Tabii ki 2008 krizinde yaygın kullanılan swap önleminin yeniden getirilmesi ardından bütün dikkatler faiz artırımlarına çevrilecek.

ABD merkez bankası Fed de çarşamba günü faiz kararını verecek. Avrupa Merkez Bankası gibi faizi artıracak mı, yoksa pas mı geçecek konusunu yarına bırakalım.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı