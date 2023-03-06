Abdurrahman Yıldırım: Akşener borsada şok etkisi yarattı

Meral Akşener’in ayrılmasıyla Millet İttifakı zayıflarken, karşı taraf Cumhur İttifakı göreli biçimde güçlendi. Seçimlere iki ay kala muhalefetin oluşturduğu 6’lı masanın bir bacağı kırıldı.

Meral Akşener’in Cuma günü yaptığı açıklama bu nedenle borsada şok etkisi yarattı.

Depremin yarattığı şoku işlemlerin tatil edilmesi ve kamunun verdiği destekle yeni atlatan borsa bu kez siyasi depremle sarsıldı.

Açıklamanın gelmesiyle endeks seans içinde tepeden dibe yüzde 4.6 kadar aşağı gitti.

İmdada deprem ve benzeri nedenler için yeni kurulan mekanizma çerçevesinde kamu yetişti. Depremle birlikte borsada destekleme alımı yapmasına karar verilen Türkiye Varlık Fonu ilgili kamu aracı kuruluşları yoluyla devreye girdi.

Gelen yüklü alımların etkisiyle satışların yoğunluğu azalırken endeks de kendini kısmen toparladı ve günü yüzde 0.93 düşüşle bitirdi. Zor gün destekleme alımları ile ucuz atlatıldı.

Borsa önceki günlerin primiyle birlikte haftalık bazda yüzde 3 değer artışı kaydetti.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı