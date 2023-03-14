ABD’nin tatbikatına cevap: Kuzey Kore’den bir balistik füze denemesi daha

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore’nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

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Denemelerin, güneybatıdaki Jangyon bölgesinden yerel saatle 07:41 ve 07:51’de yapıldığı açıklandı.

Kısa menzilli balistik füzelerin (SRBM), havada 600 kilometreden fazla yol alarak Japon Denizi’ne düştüğü bildirildi.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, söz konusu füzelerin Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü söyledi.

Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının dün başlattığı ve 23 Mart’a kadar sürmesi planlanan ‘Özgürlük Kalkanı’ tatbikatından sonra yapılması dikkati çekti.

Tatbikata ilişkin Güney Kore’nin açıklamasında, “Bu, Güney Kore’yi, Kuzey’in olası saldırganlığına karşı savunmak için tasarlanmış ortak harekat planına dayalı tatbikat” denilmişti.