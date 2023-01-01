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Yaramazlara biraz batar!

Kuzey Kore 2023’e balistik füze denemesiyle girdi

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore’nin 2023’ün ilk saatlerinde balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02:50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatıldı.


Buna göre, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatılan balistik füze havada 400 kilometre katettikten sonra denize düştü.

Genelkurmay açıklamasında “Ordumuz, Kuzey Kore provokasyonlarına çok kuvvetli şekilde yanıt verme yeteneklerine dayalı sağlam bir hazırlık duruşunu koruyor” denildi.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, yaklaşık 100 kilometre irtifaya erişen füzenin Japon münhasır ekonomik bölgesi dışında düştüğünü teyit etti.

Japon hükümeti, füze denemeleri sonrası Japonya’nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore’ye diplomatik protesto gönderdi.

Resmi Kyodo ajansı, Kuzey Kore yönetiminin, yıl başında füze denemesi yapmasının alışılmadık olduğunu bildirdi.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı da denemenin, Kuzey Kore’nin yasadışı silah programının ‘istikrar bozucu etkilerine’ dikkati çektiğini bildirdi.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin 2022 yılının son gününde de kısa menzilli balistik füze denemeleri yaptığını açıklamıştı.

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