ABD’li oyuncu kendini Starbucks tezgahına yapıştırdı: Vegan sütlere ekstra ücret almayı kesin

ABD’li oyuncu James Cromwell vegan sütlerde ekstra ücret alınmasını protesto etmek için elini tutkalla Manhattan’da bir Starbucks şubesinde tezgaha yapıştırdı.

Fotoğraf: PETA

82 yaşındaki Oscar adayı oyuncu, ‘Succession’ ve ‘L.A. Confidenatial’ yapımlarıyla tanınıyor.

Hayvan hakları savunucusu örgüt PETA’nın bir eylemi kapsamında okuduğu açıklamda Cromwell kahve zincirinin fiyat politikasını kınadı.

Oyuncu şu ifadeleri kullandı: “PETA’daki arkadaşlarım ve ben Starbucks’ı iyi ve çevre bilinci olan müşterilerini bitkisel sütleri seçtiği için cezalandırmayı bırakmaya çağırıyoruz. İklim felaketi bir ölüm kalım meselesi, bunda hepimizin payı var ve Starbucks da vegan ürünlere ekstra ücret almayı bırakarak üzerine düşeni yapmalı.”

İhbar üzerine olay yerine giden New York polisi protestoculardan olay yerini terk etmesini istedi. Bir süre sonra Cromwell ve diğer protestocular dağıldı.