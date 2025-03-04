AB'den 800 milyar avroluk savunma planı: 'Yeniden silahlanma çağındayız'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaklaşık 800 milyar avroluk (yaklaşık 30 trilyon 677 milyar lira) savunma harcamasının harekete geçirilebileceğini belirterek “Yeniden silahlanma çağında olduğumuz açık” dedi.

Ursula von der Leyen. Fotoğraf: AA

Von der Leyen, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, AB’nin yeni savunma paketini ve yeniden silahlanma planını tanıttı.

67 yaşındaki siyasetçi Avrupa’nın güvenliğinin gerçek anlamda tehdit altında olduğunu ve güvenlik için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Yeniden silahlanma çağında olduğumuz açık. Avrupa savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya hazır.

Avrupa’yı yeniden silahlandırma planı, üye ülkelerin savunma harcamalarını hem acilen hem de uzun vadede hızla ve önemli ölçüde artırmalarına yardımcı olmak için elimizdeki bütün mali araçları nasıl kullanacağımıza odaklanan bir dizi öneri içeriyor.”

Savunma harcamaları mali kuralların dışında tutulacak

“Avrupa’yı yeniden silahlandırma planının ilk kısmı, ulusal düzeyde savunma için kamu fonlarının kullanımını serbest bırakmak” diyen von der Leyen, AB mali kurallarındaki cayma maddesinin etkinleştirilmesini teklif edeceklerini söyledi.

Bununla üye ülkelerin savunma harcamalarındaki artış mali kuralları ihlal sayılmayacak ve ülkelerin savunma harcamaları rahat biçimde artacak.

Leyen şöyle konuştu:

“AB üyesi ülkeler savunma harcamalarını ortalama olarak GSYH’larının yüzde 1,5’i oranında artırırsa bu dört yıllık bir süre içinde yaklaşık 650 milyar avroluk (yaklaşık 24 trilyon 925 milyar lira) bir mali alan yaratabilir.”

Fotoğraf: AA

Ortak savunma sistemlerine 150 milyar avro

“İkinci teklif, üye ülkelere savunma yatırımı için 150 milyar avroluk (yakaşık 5 trilyon 752 milyar lira) kredi sağlayacak yeni bir araç olacak” diyen von der Leyen, bunun hava ve füze savunması, topçu sistemleri, füze, mühimmat, dron ve dron karşıtı sistemler gibi çeşitli kapasitelerin Avrupa genelinde artırılmasını içereceğini belirtti.

Savunmaya katkı için AB içinde tasarruf ve yatırım birliği çalışmalarını hızlandırmayı ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) aracılığıyla daha fazla özel sermayeyi harekete geçirmeyi de hedefleyeceklerini belirten başkan konuşmasını şöyle bitirdi:

“Avrupa sorumluluklarını üstlenmeye hazır. Avrupa’nın yeniden silahlanması planı yaklaşık 800 milyar avroluk savunma harcamasını harekete geçirebilir.”

Brüksel’de 6 Mart’ta Ukrayna ve savunma konulu olağanüstü AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.