ABD’den Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) kapsamında Ukrayna’ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek silah ve ekipman yardımı yapacağını duyurdu.

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Pentagon’dan paylaşılan açıklamada, yardımın, acil ihtiyaçların yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin uzun vadede savunma kapasitesini geliştireceği kaydedildi.

AA’nın haberine göre açıklamada, yardım paketinde, HAWK hava savunma füzelerinin gelecekte yenilenmesi için finansman, gelişmiş optik, iletişim ve zırh paketlerine sahip 45 yenilenmiş T-72B tank, 1100 Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi, 40 zırhlı nehir teknesi, 250 M1117 zırhlı araçlarını yenilemek için finansman, taktiksel güvenli iletişim sistemleri ve gözetleme sistemleri, eğitim, bakım ve idame için finansman bulunduğu bilgisine yer verildi.

İspanya vermişti

İspanya, daha önce Ukrayna’ya HAWK füzelerini vermişti. ABD’nin bu pakette verdiği yenileme finansmanının da İspanyol HAWK füzelerinin yenilenmesi için kullanılacağı belirtilen açıklamada, şunlar dendi:

“Bu pakete dahil olan yenilenmiş T-72B tankları, Hollanda ve Çekya ile üçlü, koordineli bir çalışmanın parçasıdır. ABD’nin yanı sıra Hollanda ve Çekya Savunma Bakanlığının desteği ve Çekya endüstrisiyle işbirliği ile 45 ilave T-72B Tankı sağlanacak.”

Biden yönetiminin göreve gelmesinden bu yana ABD Ukrayna’ya toplamda 18,9 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptı.