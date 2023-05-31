ABD’den Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni yardım

ABD, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri başta olmak üzere çeşitli silah sistemlerine ait mühimmatların da bulunduğu yeni askeri yardım paketi açıkladı.

Fotoğraf: AA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA’nın haberine göre ABD ordusunun kendi envanterinden Ukrayna’ya yeni askeri yardım sağlayacağını duyuran Kirby, yeni paketin Patriot hava savunma sistemleri, Stingerler ve Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için ek mühimmat içerdiğini kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da askeri yardım paketinin 300 milyon dolar değerinde olduğunu ve mayın temizleme ekipmanları ve çeşitli ebatlarda topçu mühimmatı da içerdiğini açıkladı.