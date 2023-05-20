ABD, Ukrayna’ya F-16 vermeye hazırlanıyor

ABD ve müttefikleri, pilotlara gerekli eğitimin verilmesinin ardından Ukrayna’ya F-16’lar dahil dördüncü nesil savaş uçakları gönderecek.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, G7 Liderler Zirvesi marjında bulunduğu Japonya’nın Hiroşima kentinde basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın G7 mevkidaşlarına, F16’lar dahil dördüncü nesil savaş uçakları konusunda Ukraynalı pilotları eğitmek için ortak bir çabayı destekleyeceğini bildirdiğini kaydeden Sullivan, bu zamana kadar sözlerini yerine getirerek Ukrayna’ya ihtiyaç duydukları desteği sağladıklarına dikkati çekti.

Sullivan, artık Ukrayna’nın savunmasına yönelik uzun vadeli taahhütlerinin bir parçası olarak Ukrayna hava kuvvetlerini geliştirmeyi görüştüklerini belirterek “Önümüzdeki aylarda eğitim ilerledikçe, uçakların ne zaman, kim tarafından ve kaç tane teslim edeceğini belirlemek için müttefiklerimizle birlikte çalışacağız” dedi.

Başkan Biden’ın daha önce de F-16 seçeneğini masadan kaldırmadığını belirttiğine işaret eden Sullivan, Ukrayna’ya bu zamana kadar verilen desteğin çatışmaların gerekliliklerine göre yapıldığını söyledi.

Biden’dan Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesine onay

Amerikan basınına göre, Biden’ın Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesi planını destekleyeceğini söylediğini aktaran ABD’li yetkililer, bunun ABD’nin Ukrayna’ya F-16 göndermesi için bir adım olduğunu kaydetmişti.

Yetkililer, Biden’ın bu savaş uçaklarının ne zaman, kaç tane ve kim tarafından verileceğine ilişkin kararların gelecek aylarda eğitim devam ederken alınacağını söylediğini aktarmıştı. Yetkililer ayrıca söz konusu eğitimin Avrupa’da verileceğini ve gelecek haftalarda başlayacağını bildirmişti.