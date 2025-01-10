ABD’de yapay zekaya dava: Kiraları şişiriyor

ABD Adalet Bakanlığı yapay zeka aracı kullanan popüler emlak yönetim yazılımı RealPage’e dava açtı.

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Yazılım uygulamasındaki ‘Yapay Zeka Gelir Yönetimi’ adlı araç ev sahiplerine kira fiyatları öneriyor.

Euronews‘ün haberine göre uygulamayı mercek altına alan Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi (CEA) yazılımın kira fiyatlarını her yıl toplamda 3,8 milyar dolardan fazla şişirdiğini ortaya koydu.

Bir rapor hazırlayan CEA faaliyetin ‘yasadışı’ işletilen bir tür ‘fiyat koordinasyonu’ olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanlığı rapordan hareketle RealPage’e dava açtı.

CEA raporuna göre, çok aileli kiralık mülklerin yaklaşık 4’te 1’i RealPage fiyatlandırma algoritmasını kullanıyor. Atlanta ve Denver gibi bazı bölgelerde bu oran yüzde 50’nin üzderinde.

Uygulamayı kullanan ev sahiplerinin neden olduğu fiyat artışı ayda 181 dolara kadar çıkabiliyor.

RealPages’se firmanın suçlanamayacağını savunuyor: “Müşteriler yazılım fiyat önerilerini kabul etme veya reddetme konusunda her zaman yüzde 100 takdir yetkisine sahip.”