ABD’de senatoya gelemeyen en yaşlı üyeye partisinden istifa çağrıları

ABD’de hastalıklarla mücadele ettiği için uzun süredir senatodaki oturumlara katılamayan 89 yaşındaki Demokrat milletvekili Dianne Feinstein’a kendi partisinden milletvekilleri istifa çağrıları yapmaya başladı.

ABD senatosu. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Ro Khanna, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Senatör Feinstein’ın istifa etme zamanı geldi. Ülkeyi kişisel bağlılığımızın önüne koymalıyız” dedi.

It’s time for @SenFeinstein to resign. We need to put the country ahead of personal loyalty. While she has had a lifetime of public service, it is obvious she can no longer fulfill her duties. Not speaking out undermines our credibility as elected representatives of the people. — Ro Khanna (@RoKhanna) April 12, 2023

Feinstein’ın ömür boyu ülkeye hizmet etmesine rağmen artık görevlerini yerine getiremediğinin aşikar olduğunu ifade eden Khanna, “Bu duruma sesimizi çıkarmamak, halkın seçilmiş temsilcileri olarak güvenilirliğimizi baltalar” dedi.

Temsilciler Meclisinden bir diğer Demokrat milletvekili Dean Phillips de Khanna’nın paylaşımını alıntılayarak, kendisine katıldığını aktardı.

Senatörlerin yokluğu kongredeki dengeleri etkiliyor

1992’den beri görevde olan ve senatonun en yaşlı üyesi olan Feinstein, bu dönem görev süresi dolduğunda tekrar aday olmayıp emekli olacağını açıklamıştı. Zona hastalığıyla mücadele eden Feinstein, aynı zamanda ABD senatosunda en uzun süre görev yapan kadın senatör.

Feinstein’ın yanı sıra milletvekili John Fetterman’ın klinik depresyon tedavisi gördüğü için oturumlara katılamaması, senatoda halihazırda az farkla çoğunlukta olan Demokratları zor duruma sokabileceği endişelerine neden olmuştu.

Demokrat senatörlerin yokluğunun, Cumhuriyetçilerin gündeme getireceği yasa tasarıları karşısında Demokratları dezavantajlı konuma getirebilme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyordu. Senato yargı komitesinde yer alan Feinstein’ın olmaması nedeniyle birkaç oylama ertelenmek zorunda kalmıştı.