ABD’de Demokratlar Senato’da çoğunluğu garantiledi

ABD’deki ara seçimlerde Nevada’da Demokrat aday Catherine Nasto’nun rakibini geride bırakmasının ardından Demokratlar, Senato’da çoğunluğu garantiledi.

ABD seçimleri. Fotoğraf: AA

8 Kasım’da yapılan ara seçim sonrası Nevada eyaletinden gelen resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat Senatör adayı Catherine Cortez Nasto, Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt’ı mağlup etti.

Böylece aralıkta Georgia eyaletinde yapılması planlanan ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, 100 üyeli Senato’da 50 sandalyeye sahip olacak.

ABD Başkan Yardımcısı, Senato Başkanı olarak görev yapıyor ve eşitlik bozma oyu kullanabiliyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in eşitlik bozma oyu sayesinde Senato’da koltuk dağılımı 50-50 bile olsa Demokratların çoğunluğu sağlaması mümkün olacak.

Georgia’da Demokratlardan Raphael Warnock ve Cumhuriyetçilerden Herschel Walker, Senato koltuğu için 6 Aralık’ta ikinci tura gidecek.

Öte yandan Associated Press’e göre, Temsilciler Meclisi’nde ise Cumhuriyetçiler 211, Demokratlar 202 sandalye kazandı ancak çoğunluk için 218 sandalye kazanılması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi’ni Cumhuriyetçilerin kazanması halinde Demokrat Başkan Joe Biden’ın yasama gündeminin sekteye uğraması muhtemel görünüyor.

ABD’de yasama sistemi nasıl yürüyor?

ABD’nin yasama organı iki kanattan oluşuyor: Alt kanat Temsilciler Meclisi ve üst kanat Senato. Senato, Temsilciler Meclisi’nden geçen yasalarda son söze sahip. Her dört yılda bir 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı, 100 sandalyeli Senato’nun üçte biri yenileniyor.