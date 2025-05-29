ABD'de 16 eyaletten fonları kesen Trump yönetimine dava

ABD’de 16 eyaletin başsavcıları Trump yönetiminin Ulusal Bilim Vakfı’nın (NSF) araştırma fonlarını kesen ve yeni sınırlamalar getiren politikalarına karşı dava açtı.

Fotoğraf: AA

NSF, nisandaki açıklamasında, çeşitlilik, kapsayıcılık, eşitlik ve dezenformasyonla mücadele alanlarındaki yüzlerce araştırma fonunu durdurduğunu duyurmuştu. Şu ana kadar 1753 hibe programı iptal edildi, toplam iptal edilen fon miktarıysa 1,4 milyar dolar.

Ayrıca vakıf, araştırmacıların dolaylı giderlerı için yüzde 15’lik bir üst sınır getireceğini açıkladı. Bu sınırlandırma laboratuvar kullanımı, güvenlik önlemleri ve ekipman gibi temel bilimsel faaliyetleri içeriyor. Fakat söz konusu düzenleme 13 Haziran’a kadar askıya alındı.

TRT Haber’in aktardığına göre dava, New York Başsavcısı Letitia James ve Hawaii Başsavcısı Anne Lopez liderliğinde açıldı. James’in ofisinden yapılan açıklamada, yeni politikaların ‘ulusal güvenliği, ekonomiyi ve halk sağlığını tehdit edeceği’ vurgulandı.

Savcılara göre Trump yönetimi, kongrenin NSF’ye verdiği çeşitliliği artırma misyonunu yasadışı şekilde yok saydı.

NSF’nin yasada da yer alan temel stratejilerinden biri, bilim ve mühendislik alanlarında kadınların ve temsil edilmeyen grupların katılımını artırmak. Eyaletler, bu yetkinin başkanlık kararnameleriyle değil, kongre kararıyla değiştirilebileceğini savunuyor.

Gelişmelerin ardından NSF Başkanı Sethuraman Panchanathan da görev süresinin bitmesine 16 ay varken istifa etti.

Trump yönetimi ayrıca NSF bütçesinde yüzde 55’lik kesinti öngören bir teklifi de gündeme aldı. Bu kesintiler, kitlesel işten çıkarmalar ve bilimsel faaliyetlerin durmasıyla sonuçlanabilir.

Dava açan eyaletler arasında New York, Kaliforniya, Colorado, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nevada, Oregon, Washington gibi Demokratların çoğunluk olduğu bölgeler yer alıyor.