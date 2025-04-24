Norveç ABD'li bilim insanları için fon başlattı

Norveç akademik baskıya maruz kalan ABD’li bilim insanlarını ülkeye çekmek amacıyla 100 milyon kronluk yeni bir fon başlattı.

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ABD’de yeniden göreve gelen Donald Trump yönetimi akademik özgürlükleri kısıtlayan adımlar atmış, Columbia ve Harvard üniversitelerine yaptırımla tehdit etmişti. Trump yönetimi taleplerini kabul etmeyen Harvard Üniversitesi’nin fonu da kesmiş, üniversite buna dava açmıştı.

TRT Haber’in aktardığına göre Norveç Araştırma Konseyi, yurt dışındaki nitelikli bilim insanlarının ülkeye kazandırılması amacıyla 100 milyon Norveç kronu (yaklaşık 367 milyon 551 bin lira) tutarında bir fon oluşturulduğunu duyurdu.

Fon tüm ülkelerin başvurularına açık. Fakat son dönemde ABD’deki araştırma bütçelerinde yapılan kesintiler nedeniyle programın genişletildiği ve hızlandırıldığı bildirildi.

Norveç Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Sigrun Aasland “ABD’de akademik özgürlük baskı altında ve uzun yıllar boyunca dünyanın bilgi merkezi olan bu ülkede artık birçok bilim insanı için durum oldukça belirsiz” dedi.

Fon kapsamında öncelikli olarak iklim, sağlık, enerji ve yapay zekâ alanlarındaki araştırmalara destek sağlanacak.

Araştırma konseyi, bu alanlarda proje başvurularını gelecek ay almaya başlayacak. Sadece 2026 için 100 milyon kron fon ayrıldı.

Fransa’da Aix-Marseille Üniversitesi, ABD merkezli araştırmacıları kabul edeceğini duyurmuş ve 300’e yakın akademisyen başvuruda bulunmuştu. Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise risk altındaki bilim insanları için “bilimsel mülteci” statüsü oluşturulmasını önermişti.

Belçika’daki Brussel üniversitesi de ABD’liler için yeni doktora sonrası araştırma pozisyonları açmış, Hollanda benzer bir fon oluşturmak üzere hazırlık yaptığını açıklamıştı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile eski NATO genel sekreteri ve mevcut maliye bakanı Jens Stoltenberg’in önümüzdeki günlerde Beyaz Saray’ı ziyaret edeceği biliniyor.

Fonun görüşmeden önce duyurulmasıysa dikkat çekti.