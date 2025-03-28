Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD ziyareti bugün: Grönland'da koalisyon hükümetinde anlaşıldı

Grönland’da meclisteki siyasi partiler, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ziyareti öncesi yeni koalisyon hükümeti için anlaştı.

Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump, yönetime yeniden gelmesinden bu yana Grönland’ı alma isteğini sık sık belirtiyor.


Yerel basından Sermitsiaq gazetesinin haberine göre Grönland’da siyasetçiler, Trump’ın Ada’nın ‘kontrolünü ele geçirmek’ için tehditlerini sürdürmesi nedeniyle harekete geçti.

Demokraatit (Demokratlar) Partisi lideri Jens-Frederik Nielsen’e dayandırılan habere göre meclisteki beş partiden dördünün ittifakıyla yeni hükümet kurulacak. Hükümetin 31 sandalyeli mecliste 23 temsilciyle çoğunluğu sağlaması ve koalisyon anlaşmasının bugün imzalanması bekleniyor.

Adada 12 Mart’taki seçimlerde muhalefetteki Demokraatit, oyların yüzde 29,9’unu alarak birinci parti olmasına karşın tek başına hükümet kurmaya yetecek sayıya ulaşamamıştı.

Vance ve beraberindeki heyetin bugün resmi ziyaret kapsamında Grönland’a gelmesi bekleniyor.

Grönland’ın stratejik önemi

Grönland, Avrupa’yla Kuzey Amerika kıtaları arasındaki konumu itibarıyla ABD açısından stratejik önemi sahip. Bölgede balistik füzelere karşı uyarı sistemlerinin konuşlandırıldığı bir Amerikan hava üssü var.

Grönland. Görsel: Britannica

Yaklaşık 56 bin kişinin yaşadığı ada, kapsamlı yetkilere sahip özerk bir yönetim tarafından yönetiliyor. Bugüne dek tamamen bağımsızlık yönünde bir girişimde bulunmayan Grönland, ekonomik olarak Danimarka’ya bağımlı.

Grönland, Trump’a kapıyı kapattı: Satılık değiliz

Grönland başbakanı: ABD ile savunma işbirliğine hazırız

Trump’ın Grönland çıkışı ardından Danimarka Krallığı armasını değiştirdi

Trump, Danimarka’yı harekete geçirdi: Grönland’ın savunması güçlendirilecek

Eski Danimarka başbakanından ABD başkanına: 1 Nisan şakası olmalı

SON HABERLER

Volkan Konak'a veda

Sanatçı Volkan Konak için Levent’teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

33 yıllık eşi Selma Konak tabutun başında gözyaşlarıyla “Bana bunu nasıl yaptın Volkan?” diye haykırdı.

Uğur Gürses: Nebati ile Şimşek yönetimi arasında fark kalmadı

Ekonomist Uğur Gürses, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması sürecinin ekonomiye etkisini yazdı: “Tüm bu ‘ekonomide rasyonele dönüş’ hikayesinin özünde yapılan, amaçlanan hedef yeni irrasyonel siyasi hamleler için finansal yığınak oluşturmakmış.”