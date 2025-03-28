ABD ziyareti bugün: Grönland'da koalisyon hükümetinde anlaşıldı

Grönland’da meclisteki siyasi partiler, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ziyareti öncesi yeni koalisyon hükümeti için anlaştı.

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ABD Başkanı Donald Trump, yönetime yeniden gelmesinden bu yana Grönland’ı alma isteğini sık sık belirtiyor.

Yerel basından Sermitsiaq gazetesinin haberine göre Grönland’da siyasetçiler, Trump’ın Ada’nın ‘kontrolünü ele geçirmek’ için tehditlerini sürdürmesi nedeniyle harekete geçti.

Demokraatit (Demokratlar) Partisi lideri Jens-Frederik Nielsen’e dayandırılan habere göre meclisteki beş partiden dördünün ittifakıyla yeni hükümet kurulacak. Hükümetin 31 sandalyeli mecliste 23 temsilciyle çoğunluğu sağlaması ve koalisyon anlaşmasının bugün imzalanması bekleniyor.

Adada 12 Mart’taki seçimlerde muhalefetteki Demokraatit, oyların yüzde 29,9’unu alarak birinci parti olmasına karşın tek başına hükümet kurmaya yetecek sayıya ulaşamamıştı.

Vance ve beraberindeki heyetin bugün resmi ziyaret kapsamında Grönland’a gelmesi bekleniyor.

Grönland’ın stratejik önemi

Grönland, Avrupa’yla Kuzey Amerika kıtaları arasındaki konumu itibarıyla ABD açısından stratejik önemi sahip. Bölgede balistik füzelere karşı uyarı sistemlerinin konuşlandırıldığı bir Amerikan hava üssü var.

Grönland. Görsel: Britannica

Yaklaşık 56 bin kişinin yaşadığı ada, kapsamlı yetkilere sahip özerk bir yönetim tarafından yönetiliyor. Bugüne dek tamamen bağımsızlık yönünde bir girişimde bulunmayan Grönland, ekonomik olarak Danimarka’ya bağımlı.