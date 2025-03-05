Grönland, Trump'a kapıyı kapattı: Satılık değiliz

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, ABD Başkanı Donald Trump’a yanıt verdi, ‘satılık olmadıklarını’ bir kez daha tekrarladı.

Grönland bayrağı. Fotoğraf: Wikipedia Commons

Trump, ABD yönetimine yeniden gelmesinden bu yana Grönland’ı alma isteğini sık sık ifade ediyor.

ABD başkanı bugün de Kongre’deki konuşmasında Grönland’ın ‘kendi kaderini tayin hakkını desteklediklerini’ belirterek, ABD’ye katılmaya davet etmişti.

Trump “Grönland’a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Sanırım öyle ya da böyle, bunu elde edeceğiz. Bunu elde edip sizi güvende tutacağız” demişti.

Facebook’tan açıklama yapan Gröndland başbakanı, Trump’a bir kez daha kapıyı kapattı: Biz Amerikalı ya da Danimarkalı olmak istemiyoruz, biz Grönlandlıyız. Amerikalıların ve liderlerinin bunu anlaması gerekiyor. Biz satılık değiliz ve öylece alınamayız. Geleceğimize biz karar veririz.”

Egede daha önce de “Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz” demişti.

Mute Bourup Egede. Fotoğraf: AA

Grönland’ın stratejik önemi

Grönland, Avrupa’yla Kuzey Amerika kıtaları arasındaki konumu itibarıyla ABD açısından stratejik önemi sahip. Bölgede balistik füzelere karşı uyarı sistemlerinin konuşlandırıldığı bir Amerikan hava üssü var.

Grönland. Görsel: Britannica

Yaklaşık 56 bin kişinin yaşadığı ada, kapsamlı yetkilere sahip özerk bir yönetim tarafından yönetiliyor. Bugüne dek tamamen bağımsızlık yönünde bir girişimde bulunmayan Grönland, ekonomik olarak Danimarka’ya bağımlı.