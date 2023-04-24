ABD, yolsuzlukla suçlanan eski Peru devlet başkanı Toledo’yu ülkesine iade etti

ABD, hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan eski Peru devlet başkanı Alejandro Toledo’yu ülkesine iade etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Toledo, polis gözetiminde Peru’ya varmasının ardından başkent Lima’daki Barbadillo Cezaevi’ne gönderildi.

18 ay önleyici hapis cezasına çarptırılan Toledo’nun, eski devlet başkanları Alberto Fujimori ve Petro Castillo’nun da kaldığı aynı hapishaneyi paylaşacağı bildirildi.

Adalet Bakanı Jose Tello, basına yaptığı açıklamada, Toledo için Adalet Bakanlığı tarafından bir prosedür uygulanacağını belirtilerek, gerekli sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından eski devlet başkanının Barbadillo’da tutulacağını kaydetti.

ABD, 22 Şubat’taki açıklamasında, yolsuzlukla suçlanan eski Peru devlet başkanı Toledo’yu iade etme kararı almıştı.

Brezilyalı şirket Odebrecht’ten 30 milyon dolardan fazla rüşvet almakla suçlanan Toledo hakkında Peru’da 20 yıl hapis cezası istemiyle açılmış bir dava bulunuyor.

Toledo ise suçlamaları reddediyor. Eski devlet başkanı, görevden ayrıldığı 2006’tan bu yana ABD’de yaşıyor.

İadesinin istenmesinin ardından 2019’da ABD makamları tarafından gözaltına alınan Toledo’nun sekiz aylık tutukluluğu 2020’deki Covid-19 salgını nedeniyle ev hapsinde devam etmişti.