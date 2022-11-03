ABD ve Güney Kore’den ‘taahhüt’: Nükleer silaha rejimi bitirecek bir karşılık vereceğiz

Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, ABD’li mevkidaşı Llyod Austin’le Kuzey Kore’nin herhangi bir nükleer silah kullanması halinde, Kim Jong-un rejiminin sonunu getirecek bir karşılık verecekleri konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

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Bakan Lee, ABD-Güney Kore Savunma İstişare Toplantısı kapsamında Pentagon’da Austin’le bir araya geldi ve ikili, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

AA’nın haberine göre Lee, Kuzey Kore’nin nükleer füze konusundaki ilerlemesini sadece Kore Yarımadası ve Kuzey Doğu Asya için değil, aynı zamanda uluslararası barış ve istikrar için de büyük bir tehdit olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Austin’in sadece füze savunma kabiliyetleri değil aynı zamanda nükleer, konvansiyonel, uzay, siber ve elektromanyetik alanda Kore’ye ‘genişletilmiş bir caydırıcılık sağlamayı taahhüt ettiğini’ söyleyen Lee, şunları dedi: “Bakan Austin ve ben, Kuzey Kore tarafından taktik nükleer silahların kullanımı da dahil olmak üzere herhangi bir nükleer saldırının kabul edilemez olduğu, ittifakın (ABD-Kore-Japonya) vereceği kararlı ve ağır karşılıkla bu tür bir saldırının Kim Jong-un rejiminin sona ermesiyle sonuçlanacağı konusunda teyitleştik.”

Lee, Bakan Austin’le Kuzey Kore’nin muhtemel nükleer silah kullanım senaryolarını konuştuklarını da işaret etti.

Austin de Kuzey Kore’nin dün geceki kıtalararası balistik füze denemesini kınayarak, şunları dedi: “Bakan Lee’yle istişare ettim. Harbe hazırlık ve birlikte çalışabilirliğimizi daha da güçlendirmek için fırlatma programımızla eğitim tatbikatımızı birleştiren ‘ihtiyatlı fırtına tatbikatını’ uzatmaya karar verdik. Bölgedeki müttefiklerimizi korumak için seçenekler geliştirmek üzere birlikte yakın çalışmaya devam edeceğiz.”