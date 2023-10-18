ABD Kongresi’nde tarihi anlar: Yahudiler Filistinliler için eylem başlattı

İsrail-Filistin savaşına karşı çıkan protestocular, ABD Kongresi binasında ‘barış’ talebiyle oturma eylemi düzenledi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre önce bina yakınlarında toplanan binlerce gösterici İsrail’in Gazze saldırılarını protesto etti.

‘Ateşkes’ yazılı büyük bir afiş açan protestocular, “Şimdi ateşkes” diye slogan attı.

Göstericiler “Gazze kuşatmasına son”, “Siyonizm=Faşizim”, “Amerikalı Yahudiler ‘Gazze’de ateşkes, hemen şimdi’ diyor” yazılı pankartlar taşıdı.

Birçok savaş karşıtı Yahudi grubun da katıldığı eylemde yüzlerce göstericile kongre binasına girerek oturma eylemi başlattı.

ABD Kongresi’nde tarihi anlar



Yahudiler Filistinliler için kongreyi 'bastı' 'Gazze kuşatmasına son'https://t.co/23vwkSv3UO pic.twitter.com/OJQaLWUfOc — Diken (@DikenComTr) October 18, 2023

‘Barış için Yahudi Sesi’ adlı organizasyonun sosyal medya platformundan paylaşılan bina içindeki anlara dair görüntülerde, göstericilerin alkışlarla “Şimdi ateşkes” diye slogan atmayı sürdürdüğü duyuldu.

Eylemciler ABD Kongresi ateşkes çağrısı yapana kadar binadan ayrılmayacaklarını ilan etti.

Oturma eylemine polis müdahalesi gecikmedi. Eylemi sona erdirmemekte direten onlarca kişi gözaltına alındı.

Gösteri ABD tarihinde Yahudilerce Filistinliler için düzenlenmiş en geniş katılımlı eylem olduğu belirtiliyor.