ABD Gazze’deki siviller için İsrail’den kara harekatını ertelemesini istemiş

ABD, Gazze’deki siviller ‘güvenli bir şekilde’ bölgeden çıkana kadar İsrail’den kara harekatını ertelemesini istemiş.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Saldırıya resmi savaş ilanıyla karşılık veren İsrail, ABD ve Britanya’nın da bölgeye destek gücü göndermesiyle Gazze’ye başlattığı hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Kentin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinliye bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre veren İsrail’in kara harekatı için hazırlandığı aktarılırken, ABD’nin bunu belli süreliğine uzatmaya çalıştığı bildirildi.

Fox News Beyaz Saray muhabiri Jacqui Heinrich X hesabından konuyla ilgili şöyle dedi: “Bilgi sahibi üç kaynak bana ABD’nin İsrail’e, Filistinliler için güvenli geçiş sağlanana kadar Gazze’deki kara harekatını erteleme çağrısında bulunduğunu söyledi.”