ABD enflasyonu beklentilerin altında

ABD nisan enflasyonu yıllık bazda yüzde 4,9 oldu. Beklenti yüzde 5’ti.
Enflasyon, aylık bazdaysa beklentilere paralel olarak yüzde 0,4 oldu.
Mart enflasyon oranı da yıllık yüzde 5’ti.
Enflasyonun açıklanmasıyla Bitcoin yaklaşık yüzde 1,5 artışla 28 bin 120 dolara çıktı.
Fed faiz oranını 25 baz puan artırdı
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