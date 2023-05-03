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Yaramazlara biraz batar!

Fed faiz oranını 25 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

Fotoğraf: Reuters

Fed’den paylaşılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.


Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde iki enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5-5,25 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğu belirtilerek, FOMC’nin, enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği bildirildi.

ABD’de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981’den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak martta yüzde 5 olarak kaydedilmişti.

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