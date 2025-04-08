ABD Dışişleri: Rusya'yla İstanbul'daki görüşmede gündem Ukrayna değil

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD ve Rus heyetlerinin 10 Nisan’da İstanbul’da buluşacağını doğruladı. Görüşmede Ukrayna’nın gündemde olmayacağını belirtti.

Tammy Bruce. Fotoğraf: ABD Dışişleri Bakanlığı

Bruce, günlük basın toplantısında “ABD ve Rus heyetleri, ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrarlı kılmak için çalışmak üzere 10 Nisan’da, İstanbul’da ikinci kez bir araya gelecek” dedi.

Görüşmelerde, siyasi veya güvenlikle ilgili bir konunun konuşulmayacağını, Ukrayna’nın da kesinlikle gündemde olmayacağını kaydetti.

Bruce, “Bu görüşmeler yalnızca büyükelçilik operasyonlarımıza odaklanıyor, genel olarak ikili ilişkileri normalleştirmeye değil” dedi.

Sözcü ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Türkiye’nin Suriye’deki olumlu rolüne dair ifadelerinin hatırlatılması üzerine “Türkiye kesinlikle bir müttefik ve bir dost” dedi.

ABD ve Rusya Dışişleri bakanları, Ukrayna’daki savaşı sonlandırmak için yapılan görüşmelerin bir parçası olarak 26 Şubat’ta yine İstanbul’da görüşmüşlerdi.