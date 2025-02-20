ABD Dışişleri Bakanlığı, altı medya kuruluşunun aboneliklerini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, personeline altı medya kuruluşunun aboneliklerini iptal etme talimatı verdi.

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Washington Post’un haberine göre Donald Trump yönetiminin kesintileri medya kuruluşlarını da etkiledi.

Dışişleri Bakanlığı ilk olarak 11 Şubat’ta, dünya genelindeki diplomatik makamlarından ‘görev açısından kritik olmayan medya aboneliklerinin’ iptalini istedi.

Bakanlık personeline 14 Şubat’taysa ABD’deki şu yayın organlarının aboneliklerinin iptal edilmesi talimatı verildi:

The Economist

The New York Times

Politico

Bloomberg News

The Associated Press

Reuters

Bakanlık, çalışanlarının belirli abonelikleri ellerinde tutmak için itiraz edebileceklerini fakat bunun için güçlü gerekçeler sağlamaları gerektiğini belirtti.