ABD Dışişleri Bakanlığı, altı medya kuruluşunun aboneliklerini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, personeline altı medya kuruluşunun aboneliklerini iptal etme talimatı verdi.
Washington Post’un haberine göre Donald Trump yönetiminin kesintileri medya kuruluşlarını da etkiledi.
Dışişleri Bakanlığı ilk olarak 11 Şubat’ta, dünya genelindeki diplomatik makamlarından ‘görev açısından kritik olmayan medya aboneliklerinin’ iptalini istedi.
Bakanlık personeline 14 Şubat’taysa ABD’deki şu yayın organlarının aboneliklerinin iptal edilmesi talimatı verildi:
- The Economist
- The New York Times
- Politico
- Bloomberg News
- The Associated Press
- Reuters
Bakanlık, çalışanlarının belirli abonelikleri ellerinde tutmak için itiraz edebileceklerini fakat bunun için güçlü gerekçeler sağlamaları gerektiğini belirtti.