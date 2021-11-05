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Yaramazlara biraz batar!

ABD, Colonial Pipeline’a siber saldırı düzenleyenlerin bulunması için 10 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, mayıs ayında ülkenin doğusuna yakıt tedariki yapan petrol boru hattı şirketi Colonial Pipeline’a siber saldırı düzenleyen korsanların bulunması için 10 milyon dolar (97,24 milyon lira) ödül koydu.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlığın yazılı açıklamasında, “ABD Dışişleri Bakanlığı, DarkSide siber korsanlık yazılımı varyantı uluslararası organize suç grubunda kilit bir liderlik pozisyonuna sahip olan herhangi bir kişinin kimliğinin veya konumunun belirlenmesine yönelik bilgi için 10 milyon dolara kadar ödül teklif ettiğini duyurdu” ifadeleri kullanıldı.


Bakanlığın, ayrıca, herhangi bir ülkede DarkSide varyantı bir korsanlık yazılımı eylemine katılmayı planlayan veya katılmaya çalışan herhangi bir kişinin tutuklanmasına imkan verecek bilgiler için de 5 milyon dolar (48,61 milyon lira) kadar ödül koyduğu ifade edildi.

DarkSide korsanlık yazılımı grubu, Mayıs 2021’deki Colonial Pipeline botu hattı şirketine yönelik siber saldırıdan sorumlu tutuluyor.

Söz konusu saldırı ABD’nin doğu yakasında kullanılan yakıtın yüzde 45’ini taşıyan 5 bin 500 millik boru hattının geçici olarak kapatılmasına yol açmış ve bölgede yakıt sıkıntısına neden olmuştu.

Colonial Pipeline’ın CEO’su, Wall Street Journal’a konuşmuş, şirketin siber verilerinin kurtarılması için bilgisayar korsanlarına Bitcoin olarak 4,4 milyon dolar ödediklerini kabul etmişti.

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