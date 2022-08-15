ABD borsaları Çin etkisiyle ekside

ABD borsasının ana endeksleri, Çin’de beklentilerin altında kalan verilerin ekonomik yavaşlama endişelerini kuvvetlendirmesinin ardından ekside açıldı.

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Çin’de perakende satışlar ve sanayi üretimi temmuzda tahminlerin altında büyürken, yeni kullandırılan kredilerin miktarı da beklentilerin altında kaldı.

Ekonomik veriler Çin’de imalat ve perakende sektörlerinde corona virüsü tedbirleri nedeniyle temmuzda beklenmedik şekilde yavaşlama kaydedildiğini gösterirken, Çin Merkez Bankası kredi talebini canlandırmak için borçlanma faizini düşürerek yatırımcıları şaşırttı.

Bu gelişmelerin ışığında TSİ 16:00 itibariyle Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0,61 ekside, S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,66 ekside bulunuyor. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları da yüzde 0,45 ekside işlem görüyor.

Çin’de beklentilerin altında gelen ekonomik göstergeler

Bugün Çin’de açıklanan temmuz göstergelerinde ekonomik toparlanmanın yavaşladığına ilişkin işaretler görüldü.

Çin’de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Covid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisini belirgin şekilde hissedilmişti.

Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin’in Vuhan kentinde görüldüğü Covid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Mayıs ve haziranda görülen toparlama eğiliminin temmuzda yavaşlaması, önümüzdeki aylarda ortaya çıkabilecek yeni salgın dalgalarının ekonomiyi nasıl etkileyebileceğine dair kuşkulara yol açıyor.

Çin, Covid-19’a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen ‘sıfır vaka‘ stratejisini uyguluyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.