Çin Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz indirimi

Çin’de temmuz göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ederken merkez bankası piyasaya likidite sağlamak amacıyla faiz indirdi.

Çin Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin aksine bir yıl vadeli ‘orta vadeli kredi kolaylığı’ faiz oranını 10 baz puan indirerek 2,85’den yüzde 2,75’e çekti.

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Merkez bankası bu mekanizmayla piyasaya 400 milyar yuan (yaklaşık 59,34 milyar dolar) aktarılması hedefleniyor.

Banka, ayrıca yedi günlük ters repo faiz oranını da 10 baz puan indirerek yüzde 2,1’den yüzde 2’ye düşürdü. Buradan da piyasaya 2 milyar yuan (yaklaşık 300 milyon dolar) sıcak para aktarılması amaçlanıyor.

Ekonomik toparlanmada yavaşlama işaretleri

Bankanın kararı, bugün açıklanan temmuz ayı göstergelerinde ekonomik toparlanmanın yavaşladığına ilişkin işaretlerin görülmesinin ardından geldi.

Çin’de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Covid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisini belirgin şekilde hissedilmişti.

Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin’in Vuhan kentinde görüldüğü Covid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Mayıs ve haziranda görülen toparlama eğiliminin temmuzda yavaşlaması, önümüzdeki aylarda ortaya çıkabilecek yeni salgın dalgalarının ekonomiyi nasıl etkileyebileceğine dair kuşkulara yol açıyor.

Çin, Covid-19’a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen ‘sıfır vaka‘ stratejisini uyguluyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.