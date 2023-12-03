ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD’nin Filistinlilerin ‘zorla tehcir edilmesine’ müsaade etmeyeceğini kaydetti.

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İklim Zirvesi’nde (COP28) dün konuşan Harris, 7 Ekim’den bu yana devam eden Hamas-İsrail savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

CNN’nin aktardığına göre Harris şunları dedi:

*ABD, Filistinlilerin Gazze veya Batı Şeria’dan zorla tehcir edilmesine, veya Gazze sınırlarının yeniden çizilmesine hiçbir koşulda izin vermeyecektir.

*Çok sayıda masum Filistinli öldürüldü. Açıkçası sivillerin çektiği acıların boyutu ve Gazze’den gelen görüntü ve videolar yıkıcıdır.

*İsrail Gazze’deki askeri hedeflerini sürdürürken, İsrail’in masum sivilleri korumak için daha fazlasını yapması gerektiğine inanıyoruz.

Gazze’de ölenlerin sayısı 16 bini geçti.

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