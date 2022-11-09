ABD ara seçimleri: İlk sonuçlar Cumhuriyetçiler lehine

ABD’de yapılan ara seçimlerin ilk sonuçları, Cumhuriyetçi Parti’nin kazanımlar elde ettiğini gösteriyor. Associated Press’in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu sağlamak üzere.

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Ara seçimde 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve 100 üyeli Senato’nun da 35 üyesi için oy verildi. Temsilciler Meclisi’nde ve Senato’da çoğunluğun hangi partide olacağı başkan için de belirleyici bir öneme sahip. Seçim sonucu, başkanlık seçimine kadar geçecek iki yılı da şekillendirecek.

Resmi olmayan sonuçlara göre Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar 47, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazandı.

Seçime giren 35 Senato koltuğundan ise 11’ini Cumhuriyetçiler, beşini Demokratlar aldı. Şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Senato’da Cumhuriyetçilerin elinde 44, Demokratların elinde 43 koltuk bulunuyor.

Trump zafer ilan etti

İlk sonuçların ardından Florida’daki evinde bir kutlama partisinde konuşan eski Cumhuriyetçi başkan Donald Trump, desteklediği adayların büyük bir başarı kazandığını söyledi.

Medyanın başarısızlığını umduğunu savunan Trump, destek verdiği 330 adaydan, 224’ünün kazanmasının beklendiğini iddia etti.