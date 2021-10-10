Abbas Güçlü: Hızlı değişime ayak uyduracak modüler bir eğitim modeli ortaya koymalıyız

Yarın bugünden çok farklı olacak. Tıpkı bugünün dünden çok farklı olduğu gibi.

Eskiden yüzlerce yılda bir çağ değişirmiş, şimdi 10 yıl bile değil.

Teknolojide son 30 yıldaki değişim binlerce yıldan daha ileride.

İşte bu yüzden, bu hızlı değişime ayak uyduracak, modüler bir eğitim modeli ortaya koymalıyız.

Tüm araştırmalar, önümüzde 20-25 yıl içerisinde, bugünkü mesleklerden yüzde 70’inin yok olacağını, yerine yeni mesleklerin geleceğini öngörüyor.

Peki, böylesi bir ortamda biz ne yapıyoruz?

Üniversitelerde 250 bin kontenjan boş kalıyor, kimsenin umurunda bile değil.

Abbas Güçlü’nün yazısı