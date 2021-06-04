Abbas Güçlü: Eğer ille de bir Anayasa değişikliğine gidilecekse, öncelik Sınav Cumhuriyeti’nin Anayasası’nda olmalı

Eğer ille de bir Anayasa değişikliğine gidilecekse, öncelik Sınav Cumhuriyeti’nin Anayasası’nda olmalıdır.

Çünkü onun yarattığı mağduriyetin boyutları ve etkilediği kitle çok daha fazla!..

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Eğitim sistemimizi, dolayısıyla da ülkemizin geleceğini zaafa uğratıyor.

Üniversitelerdeki öğrenci sayımız Avrupa’da birinci sırada diye övünüyoruz ama üniversite mezunu işsizlik sıralamasında da şampiyonluğu kimseye kaptırmıyoruz. Nedense ondan hiç söz edilmiyor.

Son 20-30 yılda sınav sektörüne ve servislere akıtılan paralar okullarımızı iyileştirmek için harcansaydı, değil beş, on üniversite ve birkaç yüz ilkokul, ortaokul, lise, tüm okullarımız, şu anda sınavla girilen okullardan çok daha iyi olur, öğrenci, öğretmen ve velilerimiz daha mutlu olurdu

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Sınav Cumhuriyeti’nin karnesi ortada. Çocuklarımız ve ülkemiz bu kadarını da hak etmiyor!

Abbas Güçlü’nün yazısı