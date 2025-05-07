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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Bir milyon öğretmen atama bekliyor ama sadece 15 bin öğretmen alınıyor

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Son yılların en az öğretmen alımları yapılıyor. Kadro dağılımları da yine hep aynı branşlara.


Bir milyon öğretmen atama bekliyor, 120 bin norm kadro açığı var, 80 bin civarında ücretli öğretmen görev yapıyor ama uzunca bir aradan sonra sadece ve sadece 15 bin öğretmen alınıyor. Branşlarında ilk 100’e giren öğretmenlerimiz bile atanamıyor! Atanmayan öğretmenler isyanda ama MEB’e göre her şey usulüne ve ihtiyaçlara uygun.

Peki öyle mi? Can-ı gönülden evet diyen kaç kişi çıkar?.. MEB başta öğretmenlerimizin sorunları olmak üzere eğitimin temel sorunlarıyla ilgileniyormuş gibi yapıyor ama maalesef yeterince ilgilenmiyor. İlgilenmediği için de hemen her konu içinden çıkılamaz hale geliyor.

Abbas Güçlü’nün yazısı

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